Путин заявил, что Россия и Турция обеспокоены ситуацией в Идлибе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Аргентине обсудил ситуацию в Сирии.

Российский лидер заявил, что Москва и Астана обеспокоены нарушением перемирия в сирийской провинции Идлиб. Он также отметил, что турецкая сторона работает над созданием демилитаризованной зоны.

«Мы надеемся, что и спецслужбы наши, и министерства обороны эту задачу решат в самое ближайшее время», - заявил Путин на итоговой пресс-конференции саммита G-20 в Буэнос-Айресе.

Кроме того, во время G20 Эрдоган предложил главе РФ созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу. Ранее, российский и турецкий президенты на встрече в Сочи 17 сентября договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В рамках мероприятия состоялись переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.