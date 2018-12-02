Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего

Последней фразой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего стало признание в любви к своему сыну. Они успели пообщаться по телефону за несколько часов до смерти экс-руководителя Штатов.

Как сообщает издание The New York Times, Буш-старший общался с сыном посредством громкой связи, поскольку бывший политик в этот момент был фактически без сил. Буш-младший назвал отца чудесным человеком и сообщил, что любит его. После ответа на это признание Буш старший уже не произносил никаких слов вплоть до смерти.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни ночью 30 ноября. Политик стал единственный президентом страны, которому удалось дожить до столь почтенного возраста. Нынешний президент страны Дональд Трамп объявил траур в связи с уходом политика из жизни. Соболезнования родным экс-президента принесли многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. Это время запомнилось военными операциями, падением Берлинской стены, и распадом СССР. Политика Буша-старшего также отмечена военными операциями в Панаме.