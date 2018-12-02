Глава МИД Турции рассказал, почему страна купила российские С-400

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, почему его страна приобрела российские ЗРК С-400 вместо американских Patriot. По словам министра, проблема заключалась в медлительности США.

Недавно стало известно, что Штаты все-таки предложили Турции свой аналог системы ПВО, пригрозив заблокировать продажу новейших истребителей в случае отказа. Однако к этому моменту Анкара уже приняла твердое решение купить российские зенитно-ракетные системы и закрыла для себя этот вопрос.

«Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России», - цитирует РИА Новости выступление Чавушоглу на саммите G20 в Аргентине.

Министр напомнил, что Турция более десяти лет безуспешно пыталась купить ЗРК Patriot у США. Последнее письмо было отправлено более полутора лет назад, но ответа не получило. Однако в будущем Турции понадобятся дополнительные системы ПВО, и она рассмотрит предложения от разных стран, чтобы выбрать лучшее, добавил Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Москва и Анкара проведут сделку по поставкам в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в национальных валютах. Эту информацию озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Передача зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» состоится в июне следующего года.