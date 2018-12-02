Путин и Абэ назначат спецпредставителей для работы над мирным договором

Во время саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ определились с кругом лиц, которые будут заниматься работой над мирным договором между странами.

«Мы договорились о том, что, например, с нашей стороны будет спецпредставитель президента и с японской стороны будет спецпредставитель премьер-министра. А непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита.

Также Путин добавил, что японский премьер посетит Россию в начале следующего года. Российский лидер не исключил, что в 2019 году и сам совершит поездку в Токио.

Ранее сообщалось, что на встрече двух лидеров на саммите АСЕАН в Сингапуре Путин и Абэ договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Тогда же Путин напомнил, что СССР был готов, согласно договору 1956 года, передать два южнокурильских острова Японии, однако японская сторона отказалась от выполнения этого договора. Синдзо Абэ также пообещал российскому президенту, что в случае передачи южных островов Курил там не будут размещены военные базы Соединенных Штатов.