Путин рассказал о звонке Порошенко после провокации ВМСУ

Владимир Путин заявил, что не отказывается от контактов на высшем уровне с руководством Украины. Так президент России прокомментировал информацию о звонке украинского лидера после ситуации в Керченском проливе. Заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

Президент также отметил, что рабочие контакты между странами сохраняются, и выразил надежду на их сохранение. Однако общение происходит крайне сложно, и договоренности украинской стороной выполняются крайне редко.

«Контакты с украинской стороной на рабочем уровне сохраняются. Я надеюсь, что так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение, хотя общаться сложно, потому что не понятно, о чем говорить, ничего же не выполняется», - сказал Владимир Путин.

В качестве примера президент привел договоренность о разводе сил в станице Луганской. ОБСЕ много раз информировало о достижении необходимых для выполнения условий - в частности, в течение семи суток не должно быть стрельбы. Организация столь же много раз констатировала выполнение этого условия. Однако украинская сторона больше года не выполняет договоренность и не отводит свои силы, отметил президент.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал расторжение сорока международных договоров с Россией. Тогда министр отметил, что Украина давно и последовательно идет по этому пути, постоянно разрывая договоренности, и на данный момент успела в одностороннем порядке завершить действие 48 соглашений.