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Путин назвал инцидент с ВМС Украины «спланированной провокацией»

Андрей Аркадьев
23:58 01.12.2018
Российский лидер рассказал, что изложил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель хронологию развития событий в Керченском проливе и позицию российской стороны по этому вопросу.
Путин назвал инцидент с ВМС Украины «спланированной провокацией»
Фото: ФСБ РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел неформальный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на саммите G-20 в Буэнос-Айресе.

Российский лидер рассказал главе Белого дома «в двух словах» об инциденте с украинскими судами в Керченском проливе. Путин отметил, что у них с Трампом разные позиции по этому происшествию.

«Мы остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», - заявил глава государства на итоговой пресс-конференции саммита «большой двадцатки».

Он добавил, что не думает, что Трамп опасается встречи, а также выразил надежду, что полноценная беседа с президентом США состоится, когда американская сторона будет к этому готова.

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли ему убедить президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что в Керченском проливе была провокация, Путин ответил, что он изложил коллегам видение Москвы по этому вопросу и хронологию развития событий.

«Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Это спланированная провокация», - подчеркнул Путин.

Напомним, 25 ноября украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении буксира «Яни Капу» вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. На законные требования российских пограничников остановиться они реагировали.

Погоня за нарушителями продолжалась несколько часов, чтобы их остановить был открыт предупредительный огонь. Вскоре украинские суда были задержаны. На допросе нарушители признались, что слышали о предупреждении, но выполняли приказ. Действия моряков координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находившиеся на борту.

После инцидента украинский президент Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на десять областей Украины и будет действовать в течение 30 дней.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В рамках мероприятия прошли переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.

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