«Поступим наоборот»: Путин рассказал, как ответит РФ на запрет Киева о въезде россиян

Российская Федерация не станет отвечать на действия Украины, которые направлены на ограничение въезда для мужчин из РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции после саммита G20 в Аргентине.

Более того, Москва намерена пойти по противоположному пути. Речь идет об упрощении пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации и даже получения гражданства.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет» - заявил президент Путин.

Ранее стало известно, украинский лидер Петр Порошенко ограничил въезд на территорию страны в возрасте от 16 до 60 лет, а также велел ввести усиленные меры контроля на границе. Это стало следствием военного положения, введенного в ряде регионов Украины.

Саммит лидеров стран G20 закончился в Аргентине первого декабря. Участники согласовали совместное заявление по итогам мероприятия в Буэнос-Айресе. Страны подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики. Итоговая декларация принята и опубликована на официальном сайте встречи.