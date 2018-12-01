«У власти партия войны»: Путин объяснил, зачем Киев ввел военное положение

Президент России Владимир Путин прокомментировал провокацию, устроенную ВМС Украины в Керченском проливе, и дальнейший ввод военного положения в стране. Свою позицию относительно украинских событий российский лидер изложил на пресс-конференции по итогам саммита G20 а Аргентине.

Путин отметил, что вопросов по поводу факта провокации с украинской стороны возникать не может. Президент напомнил, что на борту украинского катера был найден приказ и контрольный лист, где капитанам кораблей предписывалось идти к проливу скрытно. Это факт, который невозможно интерпретировать по-другому, подчеркнул Путин.

Военное положение, которое поспешил ввести президент Украины Петр Порошенко, тоже заставляет задуматься. Путин отметил, что Киев не вводил особый правовой статус такого порядка даже тогда, когда события были гораздо масштабнее. Однако очень быстро ввел сейчас, в преддверии президентских выборов на Украине.

«Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Что еще хуже: ввели это военное положение в десяти областях. Как раз в тех, где действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения. Вы вдумайтесь, что это значит. Это значит, что своими руками он разделил страну на благонадежную и не очень. Более грубой ошибки я даже представить себе не могу», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также отметил, что его огорчает анализ действий нынешней власти в Киеве. Он говорит о том, что текущее правительство не заинтересовано в урегулировании ситуации и мирном ее разрешении, чему в очередной раз послужила свидетельством провокация у пролива.

«Это партия войны. И пока они у власти, все трагедии подобного рода будут продолжаться. Потому что в условиях таких боевых действий, таких провокаций, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства… Вторая причина - войной проще прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике», - сказал Владимир Путин.

Ранее лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе. Страны подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики. Итоговая декларация саммита G20 в Аргентине принята и опубликована на официальном сайте встречи.