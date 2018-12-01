Путин рассказал, когда состоится встреча с Трампом

Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось провести с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом полноформатную встречу.

«Жаль, что не удалось провести полноформатную встречу. Это было бы связано с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», - рассказал российский лидер на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Главе государства удалось пообщаться с американским президентом в рамках саммита G-20. По словам Путина, они обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе и сложившуюся в связи с этим ситуацию. В рамках беседы главе РФ удалось донести Трампу позицию Москвы по данному инциденту.

Путин также выразил надежду, что полноценная встреча с главой Белого дома состоится, когда американская сторона будет готова к этому.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В рамках мероприятия прошли переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля с 24 моряками незаконно вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. На требование российской стороны остановиться они не реагировали, после чего украинские суда были задержаны с применением оружия.

На их борту были два сотрудника СБУ, которые руководили провокацией. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Москве назвали произошедшее в Керченском проливе провокацией киевских властей.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения. Особый правовой режим будет действовать в течение 30 дней в десяти областях.