Путин прокомментировал британские сравнения РФ с «террористической организацией»

Президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие из уст ряда политиков в Лондоне сравнения РФ с «террористическими группировками». Свою позицию российский лидер прояснил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

Президент напомнил, что Российская Федерация в данный момент является государством номер один в мире в сфере борьбы с терроризмом и вносит в эту деятельность самый существенный вклад. Заявления же британских политиков являются частью их внутренней политической игры и нужны только для «набора очков» внутри Королевства, отметил Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Великобритания является одним из важнейших партнеров России. Он выразил надежду, что состояние отношений между странами удастся исправить в скором времени.

«Великобритания для нас важный стратегический партнер. Надеюсь, мы сможем вскоре преодолеть те трудности, которые мы имеем, и выйти все-таки на тренд позитивного сотрудничества», - отметил Владимир Путин.

Ранее лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе. Страны подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики. Итоговая декларация саммита G20 в Аргентине принята и опубликована на официальном сайте встречи.