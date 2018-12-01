«В перерыве все нюхали нашатырь»: матч РПЛ в сильный мороз возмутил футболистов

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семенов выразил недовольство условиями проведения матча 16-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем». Футболист не понимает, как можно было допустить игру при температуре -14 градусов.

Футболист отметил, что еще никогда не играл в такой холод и очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Оказалось, игрокам приходилось нюхать нашатырь между таймами.

«Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Семенов также рассказал, что градусник футболистов показывал не -14, а -17 градусов. В такую погоду, по мнению игрока, логичнее было бы провести матч на нейтральной территории – например, в Москве.

Футболист признался, что у него до сих пор «все пальцы синие, и это очень больно».

Сотрудники метеослужбы проводят замер температуры. Решается вопрос о возможности проведения матча «Енисей»-«Ахмат». pic.twitter.com/uNcdeDdauJ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 декабря 2018 г.

Матч 16-го тура чемпионата России прошел в Красноярске первого декабря и завершился со счетом 1:1.