Российский журналист пострадала во время беспорядков в Париже

Корреспондент ВГТРК Дарья Григорова пострадала во время беспорядков в Париже. Она получила травму ноги и отравилась слезоточивым газом. Об этом сообщает «Вести».

Несмотря на ранение, журналист прорвалась через баррикады и продолжила репортаж.

Также пострадали два корреспондента RT France. Один из них повредил лицо осколком гранаты, второй был ранен травматической пулей.

Протесты во Франции начались после повышения цен на бензин. На улицах дежурит более шести тысяч полицейских, закрыто семь станций метро. Эта демонстрация «желтых жилетов» стала самой масштабной.За несколько дней из-за беспорядков были госпитализированы более 500 человек.