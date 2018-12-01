Мебельный склад горит на площади в тысячу квадратов в Нижневартовске: видео

В Нижневартовске загорелись склады с мебелью. Площадь пожара составила 1000 м2. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Поступило сообщение о загорании складского помещения с мебелью по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 44, строение 1», - говорится в сообщении ведомства.

Ранг опасности пожара поднят до третьего. Произошло обрушение кровли на площади 600м2.

О происшествии сообщила охрана объекта, здание было закрыто, людей в помещениях не было. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.