Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему произошедшего в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал подробные разъяснения по поводу событий в Керченском проливе на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эманнюэлем Макроном на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно», - рассказал Песков журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что Меркель выразила желание способствовать разрешению ситуации с украинскими кораблями ВМС. При этом, подчеркнул Песков, слово «посредничество» не употреблялось.

«Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех - способствовать разрешению этой ситуации, при том, что все они слышат слова президента о том, что это провокация», - пояснил Песков.

Также Песков сказал, что Меркель и Макрон интересовались судьбой украинских моряков: возможностью их освобождения и их дальнейшими перспективами, передает ТАСС.

Напомним, в Аргентине прошел саммит «Большой двадцатки». Накануне президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным из-за событий в Керченском проливе. Кремль заявил, что инициировать новые переговоры не будет, однако он не против дальнейшего диалога.