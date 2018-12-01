Раскрыта смертельная опасность соли

Ученые раскрыли механизм, благодаря которому соль способствуют развитию гипертонии. Главную роль в этом играют специфические натриевые каналы в структурах головного мозга, называемых циркумвентрикулярными органами. Исследования проводили японские ученые Национального института фундаментальной биологии, сообщает EurekAlert!.

Речь идет об употреблении поваренной соли (NaCl). Чем больше в организм человека поступает этого вещества, тем больше ионов натрия скапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости, что приводит к возбуждению симпатической нервной системы, регулирующей кровообращение.

В ходе эксперимента у мутантных мышей активация симпатических нервов не происходила при высоком уровне потребления соли. У диких мышей в глиальных клетках происходил ряд биохимических реакций, стимулирующих симпатические нервы. Именно эти процессы часто приводят к инфарктам и инсультам.