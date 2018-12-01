Количество пострадавших во Франции возросло до 80

Число пострадавших граждан во время акции протеста во Франции возросло до 80. При этом 224 человека арестованы, сообщает телеканал BFM со ссылкой на местную полицию.

При этом известно, что 14 пострадавших являются сотрудниками полиции Парижа.

Ранее два корреспондента RT France получили ранения во время трансляции на Елисейских полях.

Данная акция «желтых жилетов» является самой масштабной. На улицу вышли сотни протестующих против повышения цен на топливо, их сдерживают более шести тысяч полицейских, закрыто семь центральных станций метро.