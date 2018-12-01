Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию саммита

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита в Буэнос-Айресе. Итоговая декларация саммита G20 в Аргентине принята и опубликована на официальном сайте встречи.

Как сообщил президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи, главной мыслью заявления является «оживление ВТО».

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», - сказал Макри.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря. В его ходе прошли переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.