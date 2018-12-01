Порошенко перевел военно-промышленный комплекс на особый режим

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переводе военно-промышленного комплекса на особый режим работы с учетом военного положения. Об этом он сообщил военнослужащим во время передачи новой авиационной техники в Киевской области.

«В настоящее время осуществляется усиление охраны государственных границ с Россией и административной границы с автономной республикой Крым. По моему поручению отдан приказ о переведении военно-промышленного комплекса на особый режим работы», - заявил Порошенко.

Украинский лидер добавил, что охрана атомных и гидроэлектростанций, объектов химпромышленности и портов в Черном и Азовском морях будет усилена. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

Ранее Порошенко объявил о подготовке к учебным военным сборам в регионах с действующим военным положением.