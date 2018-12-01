Капитана украинского судна «ЯМК-0041» отпустили под подписку о невыезде

Капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного в России за браконьерство, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У него нет постоянной регистрации в Крыму, и его отпускать было некуда. Но мы связались с украинской стороной, ему сняли жилье, и он был отпущен под подписку о невыезде», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» 4 мая нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе и было задержано у берегов Крыма. Было возбуждено уголовное дело, капитана поместили в СИЗО. Судно было арестовано.

25 марта Российское судно «Норд» задержали украинскими пограничниками в Азовском море с 10 членами экипажа.

Москалькова отметила, что продолжает вести работу по возвращению задержанного на Украине капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Омбудсмен отметила, что переговорный процесс по этой теме с европейскими международными институтами, и с украинской стороной идет постоянно.