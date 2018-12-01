Объявлены сроки начала работы нового участка Большой кольцевой линии метро

Участок Большой кольцевой линии метрополитена Москвы от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» откроют к концу 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин заявил, что работа идет в нормальном темпе, через неделю будет задействован пятый тоннелепроходческий щит, и к 2020 году участок должен достроиться.

Строительство этого участка Большой кольцевой линии ведется при участии крупнейшего в мире подрядчика - китайской компании CRCC, сообщает «Мослента».