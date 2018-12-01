Судоходство по Керченскому проливу возобновлено
Судоходство по Керченскому проливу было приостановлено с вечера 28 ноября из-за сильного ветра.
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Возобновлено приостановленное из-за шторма судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Судоходство по Керченскому проливу было приостановлено с вечера 28 ноября из-за сильного ветра.
В воскресенье в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 12 м/с. Температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов.
При неблагоприятных погодных условиях перевозки будут снова приостановлены.