Судоходство по Керченскому проливу возобновлено

Возобновлено приостановленное из-за шторма судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судоходство по Керченскому проливу было приостановлено с вечера 28 ноября из-за сильного ветра.

В воскресенье в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 12 м/с. Температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов.

При неблагоприятных погодных условиях перевозки будут снова приостановлены.