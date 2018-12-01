Песков рассказал о коротком общении Путина и Трампа на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся короткий контакт на саммите G20 в Аргентине.

«Да, короткий контакт был», - цитирует «Интерфакс» Пескова.

При этом об общении Путина с премьером Великобритании Терезой Мэй Пескову ничего неизвестно.

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за инцидента с тремя кораблями ВМС Украины. Российская сторона заявила, что не станет инициировать новую встречу, однако Кремль не против продолжить диалог с Белым домом.