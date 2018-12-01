На Аляске произошло второе за сутки землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксирован в 60 км к северо-западу от Анкориджа.

Накануне на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр располагался в 13 километрах от города Анкоридж. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧС на полуострове.

Он поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям скоординировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия.