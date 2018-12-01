В Кремле рассказали о предложении США продолжить контакты после сорванных переговоров

Белый дом вышел на связь с Кремлем после отмененной президентом США Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным.

«Предложено с обеих сторон продолжить контакты», - цитируют РИА Новости помощника президента России Юрия Ушакова.

Также Ушаков уточнил, что инициатива исходила от американцев. При этом пока сложно предположить, когда появится возможность провести встречу глав государств.

Напомним, ранее Дональд Трамп в своем Twitter отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным из-за событий в Керченском проливе. Двусторонние переговоры должны были пройти на саммите G20 в Аргентине. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет инициировать новую встречу. При этом Кремль не против продолжения диалога, хоть и сожалеет об отмене обсуждения важных вопросов.