Путин разъяснил инцидент с ВМС Украины в Керченском проливе на G20

Президент России Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту», - сказал Песков.

Также Путин обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В воскресенье, 25 ноября, в ФСБ России сообщили, что три военных украинских корабля с 24 моряками незаконно пересекли границу РФ, после чего их задержали. На борту были два сотрудника СБУ, которые руководили незаконной операцией.

Экипажи не подчинялись приказам российских властей и игнорировали все призывы прекратить нарушение границы. ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве считают произошедшее в Керченском проливе провокацией.