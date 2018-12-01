На Москву надвигается сильный снегопад

В ночь на воскресенье, второго декабря, в Москву придет обильный снегопад. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, около полуночи начнется сильный снегопад, который продолжится в течение всего выходного. Ожидается около пяти миллиметров осадков, а высота снежного покрова подрастет с четырех до шести-восьми сантиметров к концу воскресенья.

По данным Gismeteo, днем второго декабря ожидается до -5 градусов, ночью до -7. Вся следующая неделя будет снежной, при этом дневная температура будет колебаться от 0 до –5 градусов.