Силуанов заявил, что отношения РФ и США осложнились из-за инцидента в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на отношениях между Россией и США, но страны согласны с необходимостью объективного анализа данных событий. Об этом заявил на полях саммита G20 первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

«Вопрос взаимоотношений между нашей страной и Соединенными Штатами осложнился событиями в Черном море. Но все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы, и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров», - сказал министр финансов России.

Он отметил, что этой теме посвящены во многом переговоры российского президента Владимира Путина с другими лидерами.

Силуанов утвердительно ответил на вопрос журналистов, создала ли экономические риски неопределенность, которая усилилась в отношениях между Россией и Америкой, сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, экономика, инвесторы зависят от внешнего фона, в котором работают наши компании. Для инвестиций нужно понятное и предсказуемое будущее», - отметил глава Минфина.

По его словам, дополнительные ограничения или ухудшение внешней ситуации негативно на этом сказывается.

«Поэтому всегда нужен диалог, нужно изложение позиций сторон с тем, чтобы находить необходимый консенсус», - добавил Силуанов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы.

В ФСБ России заявили, что украинские военные корабли в российские территориальные воды вошли по указанию украинских властей, и инцидент характеризовали как провокацию, которую координировали сотрудники СБУ. Также российская сторона утверждала, что Украина в установленном порядке не уведомила РФ о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

В Киеве действия российских пограничников назвали неправомерными. По мнению киевских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря.



