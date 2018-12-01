Не доехал: киевский экспресс сломался на второй день работы

Скоростной поезд, курсирующий по маршруту железнодорожный вокзал Киева – аэропорт Борисполь, сломался во время езды на следующий день во время торжественного запуска.

Машинист экспресса уточнил, что причиной неполадки стала проблема с двигателем, поэтому поезд не завелся. Из-за этого вместо положенных 37 минут состав доехал до аэропорта за два часа, причем с помощью буксира.

Во время остановки в поезде не работал туалет, было отключено отопление. Некоторые пассажиры предпочли не ждать возобновления движения и добираться до аэропорта по сугробам.

Многие пассажиры выразили недовольство, так как не успевали на внутренние и международные рейсы, сообщает украинский телеканал «Общественное телевидение».

«Кто будет компенсировать мне потери? Кто будет покупать новый билет? Мы застряли здесь. Я не успею на свой самолет. Я уверен, что никто ничего не компенсирует мне. Они должны были учитывать график вылета рейсов. Если они знали, что есть какие-то проблемы, они должны были организовать трансфер для пассажиров в аэропорт еще на первой остановке, но этого не произошло», - пожаловался австриец Мартин, который должен был улететь в Вену.

На вопросы пассажиров проводники ответили, чтобы те связывались с представителями авиакомпаний и старались решить вопрос с вылетом.