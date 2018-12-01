Трамп объявит национальный траур в связи со смертью Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп в среду, пятого декабря, объявит национальный траур в связи со смертью бывшего лидера США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Джордж Буш-старший умер в субботу в США на 95-м году жизни. Он занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Его международная политика была отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.

Российский лидер Владимир Путин, а также ряд мировых политиков выразили соболезнования в связи с произошедшим.

Дональд Трамп отметил «неподдельный реализм Буша-старшего», а также его «разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране».