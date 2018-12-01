ВИЧ-инфицированные граждане смогут усыновлять детей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект о возможности усыновлять детей ВИЧ-инфицированным и носителям гепатита С. Данное постановление опубликовано на сайте правительства.

В статью 127 Семейного кодекса РФ будут внесены поправки, которые узаконят усыновление гражданами с гепатитом С и ВИЧ.

На данный момент документы на усыновление можно подать лишь после прекращения диспансерного наблюдения в связи с инфекционными заболеваниями. При этом люди с вышеуказанными заболеваниями находятся под наблюдением пожизненно.

Конституционный суд счел эту норму неконструктивной, поэтому Министерство просвещения разработало соответствующий проект.

Гепатит C - это антропонозное вирусное заболевание, заразиться которым можно через поврежденную кожу и слизистые, но наиболее опасным фактором передачи является кровь. Это заболевание называют «ласковым убийцей» из-за способности маскировать настоящую причину под видом множества других заболеваний.

В свою очередь, в результате заражения ВИЧ развивается синдром приобретенного иммунного дефицита, при этом организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунитетом.