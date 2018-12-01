Стали известны темы переговоров Путина и Меркель в ходе рабочего завтрака

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 ситуацию в Сирии, а также инцидент в Керченском проливе и обстановку в Азовском море. Об этом написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель в ходе рабочего завтрака в отеле в Буэнос Айресе. На мероприятии также присутствовал ряд дипломатических лиц с российской и немецкой стороны.

Саммит G20 - ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.

Саммит проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его рамках запланированы переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.