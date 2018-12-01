ФСИН объяснила, где снято видео Цеповяза в комнате с евроремонтом

В Сети появилась новая видеозапись, снятая несколько лет назад, на кадрах которой участник «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в амурской колонии, смотрит телевизор в отремонтированной комнате. Видео вызвало новую волну критики по поводу условий, в которых содержится бандит.

Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на кадрах заключенные в комнате отдыха, а не в камере.

«На новой видеозаписи… запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ведомство проводит проверку видео и ранее опубликованных в Сети фото в рамках уголовного дела.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление названо одним из самых громких и чудовищных в современной истории России. Цапок был осужден пожизненно, но умер от болезни в 2014 году в СИЗО во время ожидания рассмотрения жалобы на приговор.

Члена Кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии в Амурской области. Недавно в Сети появились фото, на которых он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном, крабом и красной икрой. После этого в Амурскую область с проверкой выехала прокуратура. В СК РФ сообщили, что в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.