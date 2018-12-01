Три эшелона ВСУ прибыли на ж/д станцию недалеко от Ясиноватой

Украинские военнослужащие усиливают группировку в Донбассе. На железнодорожную станцию в населенном пункте Константиновка в ДНР прибыли три эшелона ВСУ с техникой и боеприпасами. Об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«В зону ООС прибыл личный состав второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с техникой и боеприпасами», — заявил Безсонов.

Прибывшие десантники расположились в населенном пункте Керамик в десяти километрах от Ясиноватой. Боеприпасы разгружены на полевом артиллерийском складе в селе Очертино.

Безсонов отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки вооруженных формирований Украины на всех тактических направлениях.