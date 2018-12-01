Ротару отказалась от «Песни года» из-за военного положения

Сегодня, первого декабря, в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет музыкальная премия «Песня года». В 47-й раз авторам и исполнителям песен вручат награды за главные хиты года.

Среди участников была заявлена София Ротару, 71-летняя певица выступала для зрителей премии 85 раз, принимая участие в 43-х церемониях. Даже в 2014 году, когда начались политические проблемы между РФ и Украиной, она исполняла свои песни для этой премии. В этом году Ротару была вынуждена отменить свое выступление.

Как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда», ссылаясь на источники, организаторам премии позвонил представитель певицы и заявил, что Ротару не будет участвовать в «Песне года». К такому решению она пришла после того, как Украина ввела военное положение.

Исполнительница решила в этом году отменить посещение России, «чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников» (у Ротару украинское гражданство).