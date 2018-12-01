Под Самарой столкнулись «КамАЗ» и легковушки: есть жертвы

Сегодня, первого декабря, два легковых автомобиля и «КамАЗ» столкнулись на 29 километре трассы Самара - Волгоград в Волжском районе Самарской области. В результате двое человек погибли на месте.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель «КамАЗ» начал обгонять Chevrolet и в процессе маневра задел легковушку. От удара машина выехала на встречную полосу и столкнулась с KIA Rio. В результате трагедии водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте происшествия. Водитель второго автомобиля доставлен больницу с травмами, пишет «63.ru».

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Движение по трассе было осложнено.