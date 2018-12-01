Спасение хозяином пса из горящей машины попало на видео
Инцидент произошел в Старом Осколе на автомобильной парковке.
Видео: Категория Смыслов: Политика Сенсации, Youtube
В Старом Осколе хозяин вспыхнувшего автомобиля бросился на спасение своего пса, который остался внутри горящей машины. Происходящее попало на видео.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел утром в субботу у одного из гипермаркетов Старого Оскола. На парковке загорелась машина.
Хозяин стал спасать своего питомца, но двери машины были заблокированы. Мужчина разбил стекло и вытащил животное, передав его женщине.