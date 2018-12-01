Украина начала подготовку к военным сборам на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о подготовке к учебным военным сборам в регионах с действующим военным положением. Об этом сообщается в его Twitter.

«Согласно Стратегическому плану применения ВСУ состоятся военные учения и передислокация войск. В областях, где объявлено военное положение, состоятся учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Предприятия оборонпрома переходят на особый режим работы», - написал Порошенко.

Напомним, Порошенко ввел военное положение на 30 дней в десяти областях страны в связи с событиями в Керченском проливе. Украина также запретила въезд в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте 16-60 лет за исключением лиц с дипломатическим статусом, обслуживающий персонал для транспорта и поездок с гуманитарной целью.