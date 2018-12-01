Священников канонической УПЦ вызвали на допрос в СБУ

Около 20 священников Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Ранее СБУ вызывала на допрос священников Сарненской епархии.

«Значительное количество священников-благочинных Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос», - говорится в сообщении.

Отмечается, что священников будут допрашивать как свидетелей, при этом не уточняется, по какому именно делу.

Ранее Синод Константинопольского патриархата объявил, что приступает к процессу предоставления церкви Украины автокефалии. Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. В ответ на это 15 октября Синод РПЦ принял решение о невозможности евхаристического общения с Константинополем.