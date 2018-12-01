В ходе столкновений в Париже пострадали два журналиста RT France

В Париже два журналиста RT France пострадали в результате столкновений протестующих с полицией. Об этом рассказала глава телеканала Ксения Федорова.

По ее словам, сегодня утром на Елисейских Полях два журналиста RT France были ранены выстрелом из травматического ружья Flash-Ball и полицейской гранатой со слезоточивым газом.

«Люка Леже получил травму челюсти, в настоящее время он находится в больнице, мы смогли поговорить с ним, и он заверил нас, что его состояние стабильное», - сообщила Федорова.

Ранее сообщалось, что в центре французской столицы сотни жителей вышли протестовать против повышения цен на топливо. На улицах дежурит свыше шести тысяч сотрудников полиции, закрыто семь станций метрополитена. По последней информации, задержано свыше 60 человек. Данная демонстрация «желтых жилетов» стала самой масштабной.

