Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала журналистам о начале романа со своим супругом Максимом Галкиным. Чувство, которое возникло между ними при первой встрече, не было любовью с первого взгляда, призналась Пугачева.

Максима Галкина, который участвовал в 2001 году в фестивале "Славянский базар", представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров.

«Это был такой взгляд в спину, я его прямо почувствовала. Я злобно глянула в эти глаза. И человек, который на меня так смотрел, совершенно не отвел глаз», - рассказала Пугачева в эфире НТВ.

Брак Пугачевой и Галкина длится уже семь лет.