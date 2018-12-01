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Массовые беспорядки во Франции усиливаются: появились пострадавшие

Дарья Муромова
16:15 01.12.2018
В ходе акции протеста в Париже пострадали 10 человек, включая трех полицейских.

В ходе акции протеста в Париже пострадали 10 человек, включая трех полицейских. Сейчас во французской столице проходит демонстрация против повышения цен на топливо. Сотни жителей в желтых жилетах строят баррикады и закидывают полицейских дымовыми шашками и фаерами.

На видео видно, как в центре Парижа митингующие блокируют движение транспорта и даже забираются на крыши автомобилей. В ответ полиция использует слезоточивый газ.

Эта акция «желтых жилетов» стала самой масштабной. В городе дежурит более шести тысяч полицейских, закрыты семь станций метро. Ситуацию лично контролирует министр внутренних дел Франции.

Ранее стало известно, что журналист RT France Люк Леже получил ранение резиновой пулей во время прямой трансляции на Елисейских полях.

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