Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали участников российской музыкальной группы IC3PEAK. По словам представителя группы Олега Митрофанова, сейчас они в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе города.

«Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены», - сообщается на странице группы в одной из соцсетей.

В новосибирском клубе «Подземка» в субботу должен был состояться концерт группы, который отменили по неназванным причинам.

IC3PEAK - музыкальная группа из Москвы, в которой состоят Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была основана в 2013 году.