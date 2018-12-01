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Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

Анастасия Евдокимова
16:03 01.12.2018
В новосибирском клубе «Подземка» в субботу должен был состояться концерт группы, который отменили по неназванным причинам.
Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске
Фото: IC3PEAK, Вконтакте

В Новосибирске задержали участников российской музыкальной группы IC3PEAK. По словам представителя группы Олега Митрофанова, сейчас они в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе города.

«Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены», - сообщается на странице группы в одной из соцсетей.

В новосибирском клубе «Подземка» в субботу должен был состояться концерт группы, который отменили по неназванным причинам.

IC3PEAK - музыкальная группа из Москвы, в которой состоят Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была основана в 2013 году.

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