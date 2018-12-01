Путин позавтракал с Меркель без прессы

Президент России Владимир Путин начал второй день пребывания в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она приехала на встречу в отель Alvear Palace, где остановился российский лидер.

Путин поинтересовался дальнейшими планами канцлера Германии.

Также на завтраке был помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Со стороны Германии на завтраке присутствовали глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Реллер и другие дипломатические лица.

Владимир Путин планирует участвовать в двух заседаниях G20 и ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки ее самолета, после чего ей пришлось полететь обычным рейсом.

Саммит G20 - ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.