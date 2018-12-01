Лидер группы «Аквариум» отменил концерты на Украине

Российский музыкант Борис Гребенщиков перенес декабрьские концерты рок-группы «Аквариум» на Украине на неопределенное время. По его словам, из-за форс-мажоров выступления могут не состояться, поэтому разумнее их перенести.

В чем конкретно заключаются форс-мажоры, Гребенщиков не уточнил. Однако на своей официальной странице «Вконтакте» он написал, что тур может быть перенесен на июнь 2019 года.

Напомним, на этой неделе Борис Гребенщиков отметил 65-летний юбилей. С днем рождения музыканта поздравил президент России Владимир Путин, пожелав ему неиссякаемого вдохновения и новых интересных планов.