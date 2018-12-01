Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего. Письмо, адресованное его сыну Джорджу Уокеру Бушу, опубликовано на сайте пресс-службы Кремля.

«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего Президента США. Ушел из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране – с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время», - говорится в тексте.

Также в письме Владимир Путин отметил, что Буш-старший руководил страной на одном из важнейших этапов мировой истории, проявляя политическую мудрость и дальновидность.

В письме российский лидер с теплотой вспомнил неоднократные встречи с Бушем-старшим, особенно в усадьбе Буша в Кеннебанкпорте.

Ранее американский президент Дональд Трамп с супругой Меланией выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался в США на 95-м году жизни.

Джордж Буш занимал пост главы США с 1989 по 1993 год. Его международная политика была отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также на время его правления пришелся распад Советского Союза. Здоровье бывшего президента США ухудшилось в этом году после смерти его жены Барбары Буш, с которой они прожили 73 года.