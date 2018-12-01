В репортера RT попала пуля в ходе беспорядков в Париже

Во время прямой трансляции журналист RT France Люк Леже получил ранение, скорее всего, резиновой пулей в область лица. Сейчас репортеру оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в ходе разгона манифестантов полицией на Елисейских полях.

Французская полиция заблокировала протестующих и применила слезоточивый газ, сообщила в своем Twitter руководитель RT France Ксения Федорова.

Напомним, в центре Парижа сотни жителей вышли протестовать против повышения цен на топливо. На улицах дежурит более шести тысяч полицейских, закрыто семь станций метро. Эта демонстрация «желтых жилетов» стала самой масштабной.

По последним данным задержано более 60 человек.