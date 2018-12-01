В Крыму рассказали, к чему приведет закрытие украинских портов для судов РФ

Возможное закрытие нескольких украинских портов для кораблей из России, следующих из Азовского или Черного моря, что негативно скажется на экономике Украины, которая и так приближается к глобальной экономической нестабильности. Особенно плохо это скажется на жизни украинского народа. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев рассматривает несколько вариантов действий после инцидента в Керченском проливе.

Среди вариантов дальнейших действий Киев рассматривает, по его словам, закрытие нескольких украинских портов для кораблей из России, которые идут из Азовского или Черного моря.

«Все это приведет к глобальной экономической нестабильности на Украине и плохо кончится для страны. Мне кажется, что нынешние киевские власти приближают ужасный конец для Украины», — приводит РИА Новости слова Иоффе.

Он также отметил, что западные партнеры вряд ли компенсируют экономические потери Украины.

В воскресенье, 25 ноября в ФСБ России сообщили, что три военных украинских корабля с 24 моряками незаконно пересекли границу РФ, после чего их задержали.

Как стало известно, на кораблях были два сотрудника СБУ, которые и руководили незаконной операцией. Экипажи не подчинялись приказам российских властей и игнорировали все призывы прекратить нарушение границы. Российские пограничники выполняли свои обязанности, не нарушая уставов.

ФСБ возбудила уголовное дело. Суд в Крыму постановил арестовать членов экипажей всех трех задержанных кораблей на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией.

В связи с произошедшим было созвано срочное заседание Совбеза ООН. Однако российская повестка была заблокирована. Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что российские военные обнаружили на одном из задержанных украинских судов двух сотрудников СБУ.

Украина с 28 ноября ввела военное положение в граничащих с Россией областях - Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской.