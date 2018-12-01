Дайверы засняли на видео ожесточенную схватку осьминога и иглобрюхой рыбы

Дайверы осматривали у побережья острова Фрегат на Сейшелах коралловый риф и случайно заметили схватку между иглобрюхой рыбой и осьминогом. Им удалось битву заснять на видео, сообщает National Geographic.

На записи видно, как осьминог попытался затащить иглобрюхую рыбу в щель между кораллами, но жертва не сдавалась - она раздулась, так делают все представители данного вида рыб, если им угрожает опасность. За происходящим дайверы наблюдали почти 15 минут, и не дождались окончания битвы, поэтому неизвестно кто победил в схватке.

Отмечается, что иглобрюхие рыбы, заглатывая воду, способны раздуваться до огромных размеров - это делает их почти неуязвимыми. Если крупный хищник сделает попытку проглотить рыбу, то она просто застрянет у него глотке.