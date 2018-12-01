Европарламент требует остановить строительство «Северного потока-2»

Европейский депутат от Латвии Сандра Калните внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам Европарламента проект резолюции об отношениях с Россией. В нем Калните требует «остановить» реализацию проекта «Северный поток-2».

Депутат делает акцент на том, что «Северный поток-2» усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике стран Европы. В связи с этим парламентарий предлагает как можно скорее завершить создание Европейского энергетического союза, который будет включать в себя восточных партнеров.

Ранее Европарламент опубликовал проект доклада по отношениям с Россией, в котором предложено прекратить сотрудничество с нашей страной. В одном из пунктов документа также отмечается, что «Северный поток-2» делает ЕС еще более зависимым от российского газа, угрожая единому энергорынку Европы.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство предполагается завершить в конце 2019 года.