Почти как на войне: кадры беспорядков в Париже из-за цен на топливо
В Париже полиция применила слезоточивый газ во время акции на Елисейских полях против повышения цен на бензин.
В центре Парижа у Триумфальной арки разворачиваются практически военные действия: сотни человек вышли на демонстрацию против повышения цен на топливо.
Участники акции строят баррикады и закидывают полицейских дымовыми шашками и файерами. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ. Задержано 39 человек.
Митингующие перекрывают дороги и блокируют движение транспорта. Забираются даже на крыши автомобилей.
Нынешняя акция «желтых жилетов» стала самой масштабной. В связи с протестами закрыты семь центральных станций метро. На улицы вывели более 6 тысяч полицейских. За ситуацией лично следит министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.