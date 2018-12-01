Почти как на войне: кадры беспорядков в Париже из-за цен на топливо

В центре Парижа у Триумфальной арки разворачиваются практически военные действия: сотни человек вышли на демонстрацию против повышения цен на топливо.

Участники акции строят баррикады и закидывают полицейских дымовыми шашками и файерами. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ. Задержано 39 человек.

Митингующие перекрывают дороги и блокируют движение транспорта. Забираются даже на крыши автомобилей.

Нынешняя акция «желтых жилетов» стала самой масштабной. В связи с протестами закрыты семь центральных станций метро. На улицы вывели более 6 тысяч полицейских. За ситуацией лично следит министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

